"كل الأسرة نجت من الغرق إلا هو".. العزاء الأخير لـ"بكر" طالب الثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية سمان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عقب مصرع شاب لم يتجاوز عمره 18 عامًا، كان برفقة أسرته يستقلون سيارة نصف نقل سقطت بهم في بحر شبين الكوم.

صديق المتوفى قال لـ"الخليج 365": "إن الشاب يُدعى "بكر أحمد عزت جمعة"، 18 عامًا، أنهى امتحانات الثانوية العامة قسم أدبي قبل أيام، وجاء مع أسرته لحضور عزاء عمه بقرية سمان، حيث تقيم أسرته بالقاهرة، وعقب انتهاء العزاء استقلت العائلة سيارة نصف وسلكوا طريق شبين الكوم للعودة إلى القاهرة".

أضاف: "بكر كان معاه أخوه وأخته ووالده ووالدته، قال لهم أن هرجع أنا ورا في صندوق العربية عشان طراوة أكتر، ولكن للأسف العربية سقطت في بحر شبين ووقعت على بكر، ومعرفش يطلعوه وغرق في المية مباشرة، كل أسرته طلعت عدا هو لكن الإنقاذ النهري طلعه لاحقًا".

في ذات السياق، نقلت سيارة إسعاف جثمان الشاب إلى مستشفى شبين الكوم تحت تصرف النيابة، وذلك للعرض على الطب الشرعي، والتي صرحت بعد ذلك بدفنه.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية سمان، ويتجمع عشرات الأهالي هناك في انتظار وصول الجثمان لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.