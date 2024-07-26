محافظ المنيا يوجه بتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لمصابي حادث الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تداعيات حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الرسوم باتجاه القاهرة .

ووجه المحافظ، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بالوقوف على كافة النتائج، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صحية وقانونية واجتماعية تكفل تخفيف الآثار الناجمة عن الحادث، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المناسبة للمصابين حتى خروجهم من المستشفى .

ومن جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، خروج 10 مصابين بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، و8 حالات ما زالت تتلقى العلاج بمستشفى المنيا العام، وتحويل 3 حالات ما بين المستشفى الجامعى بالمنيا وأسيوط .

وقامت الجهات المعنية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة سير المركبات، كما قامت الجهات المسئولة بالتحفظ على السيارتين ، وتحرير محضر بالحادثة والتحقيق في أسبابها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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