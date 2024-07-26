شاب ينقذ فتاة بالفيوم من لصوص تخصصوا فى خطف شنط السيدات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

أنقذ شاب شهم، فتاة بمدينة الفيوم من محاولة سرقة تعرضت ، بعدما حاول بعض اللصوص خطف حقيبتها الخاصة والاعتداء عليها أثناء سيرها فى أحد الشوارع الفرعية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم أول، حول إنقاذ شاب يدعى أيمن صبحي في العقد الثالث من العمر يعمل سائق علي سيارة توزيع المواد الغذائية، لفتاة من لصوص خطف الشنط بشارع ربع الدائري خلف محطة تموين الغاز بمنطقة المسلة بمحافظة الفيوم.

انتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفى السوهاجى رئيس مباحث قسم الفيوم أاول، وجرى القبض على أحد المتهمين والدراجة البخارية التى يستخدمها فى خطف حقائب السيدات واصطحابه لقسم الشرطة.

وكشفت تحريات المباحث أن الشاب الشهم عندما شاهد اللصوص يمسكون بحقيبة الفتاة، أوقف سيارته التى كان يعمل عليها مندوب توزيع مواد غذائية، وانفذ الفتاة وأحد المارة، الذي جرى الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، وأحيل المتهم إلى نيابة بندر الفيوم التى تولت التحقيق فى الواقعة.