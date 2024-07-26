العثور على جثة متحللة بجوار شادر الحبيل فى الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عثر أهالي منطقة الحبيل جنوب محافظة الأقصر، على جثة شخص في العقد السادس من عمره، في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص في العقد السادس من العمر بجوار شادر الحبيل، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ا.ق.م" ويبلغ من العمر 57 عاما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.