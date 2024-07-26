اخبار العالم

العثور على جثة متحللة بجوار شادر الحبيل فى الأقصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عثر أهالي منطقة الحبيل جنوب محافظة الأقصر، على جثة شخص في العقد السادس من عمره، في حالة تعفن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.
تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص في العقد السادس من العمر بجوار شادر الحبيل، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ا.ق.م" ويبلغ من العمر 57 عاما.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا