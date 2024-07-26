مصرع شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بإحدى قرى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره بقرية كفور البهايته التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، مصرعه بطلق ناري في الظهر، خلال مشاجرة وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى العام، بوصول شاب مصاب بطلق ناري اختراقي بالظهر، وتوفي عقب وصوله، ادعاء تعد من آخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفى يدعى أحمد تامر أحمد فرج الصاوي، 21 عامًا، مقيم بقرية كفور البهايته التابعة للمركز، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بالقرية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة.