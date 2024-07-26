أب يتخلص من نجله ويلقي جثته أمام مدرسة في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تخلص سائق بقرية العزاوي مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، من نجله بعد وصلة تعذيب أدت إلى وفاته، بأن ألقى جثته أمام المدرسة الابتدائية بالقرية.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالى قرية العزاوى، بالعثور على جثة طفل ملقاة بجوار المدرسة الابتدائية بالقرية وبه آثار ضرب وتعذيب.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "محمد أسامة عبدالعزيز"، 11 عامًا، ومقيم بذات القرية.

وأشارت التحريات، إلى أن الطفل والده ووالدته منفصلين ويقيم طرف والده، والذي يعمل سائق توك توك، ودلت التحريات على أن الأب وراء ارتكاب الجريمة بعد وصلة تعذيب للطفل، حيث تعدى عليه بالضرب بعصا غليظة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقام بإلقاء جثته في مكان العثور عليها.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.