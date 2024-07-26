بكري: الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر ثمرة أزمات متراكمة منذ عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري على قرار لجنة التسعير الحكومية بزيادة أسعار الوقود بنسبة 10% وتبعتها زيادة غير رسمية في أسعار السلع والخدمات بنسبة تجاوزت 30%:

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، قال بكري: "لا يخفى على أحد أن هناك بعض الجهات المغرضة التي تحاول استغلال مثل هذه القرارات لتحريك الشارع وإحداث اضطرابات تهز استقرار البلاد وتقوض الثقة بين القيادة السياسية والشعب، لكنهم غافلون عن إدراك حقيقة وعي الشعب المصري وإدراكه لطبيعة الأحداث وتداعياتها."

وأكد مقدم "حقائق وأسرار"، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر هي ثمرة أزمات متراكمة منذ عقود، وأنه يتفهم تأثير الزيادات المتكررة في الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة ظروف وأوضاع تلك الفئات المتضررة.