النيابة العامة البلجيكية تتهم ثلاثة أشخاص بتدبير هجوم إرهابي

اعلنت النيابة العامة البلجيكية إن ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" -ولاية خراسان، فرع التنظيم في أفغانستان، اعتقلوا في مداهمات في بلجيكا ووجهت إليهم اتهامات اليوم الجمعة بالتدبير لهجوم إرهابي.
وأضافت أن أربعة أشخاص آخرين اعتقلوا في تفتيش لمنازل في أنحاء بلجيكا أمس الخميس قبل إطلاق سراحهم، ثلاثة منهم بعد استجوابهم من قاضي تحقيقات.
واوضح الادعاء إن السبعة الذين اعتقلوا في منطقة بروكسل وفي مدن من بينها أنتويرب ولييغ وخنت هم من مواطني الشيشان، فيما يشتبه في بأن الثلاثة الذين وجهت إليهم اتهامات أعضاء في "داعش"-ولاية خراسان.
واوضح ممثلو الادعاء إنه لا مؤشرات على أن المشتبه بهم قد اختاروا بالفعل هدفا محددا. ورفضوا الإدلاء بمزيد من المعلومات.
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