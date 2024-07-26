طبيب ترامب: لا يوجد دليل على أن إصابة ترامب في أذنه سببها شيء آخر غير الرصاصة

اوضح الطبيب السابق لدونالد ترامب اليوم إنه لا يوجد دليل على أن شيئا آخر غير الرصاصة هو الذي تسبب في إصابة المرشح الجمهوري في أذنه خلال محاولة اغتيال.

وأصدر روني جاكسون، الذي كان يعمل طبيبا لترامب خلال فترته الرئاسية، بيانا جديدا بعد يوم من انتقاد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي لإخباره المشرعين الأميركيين بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد أصيب برصاصة أم بشيء آخر.