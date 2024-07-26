البيت الأبيض: بايدن بحث مع الملك الأردني هاتفيا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كشف البيت الأبيض، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن أجرى اتصالا مع الملك الأردني عبدالله الثاني بحثا فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، موضحا أنهما "ناقشا الوضع بالضفة وجهود تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار".

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