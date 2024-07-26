اعلن البيت الأبيض اليوم إن شركة أبل وقعت على الالتزامات الطوعية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن وتحكم استخدام الذكاء الاصطناعي. وبذلك تنضم الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة. ووقعت شركات من بينها غوغل ومايكروسوفت شريكة "أوبن إيه.آي" على الالتزامات الأصلية، التي أُعلن عنها في تموز 2023. وفي أيلول، وقعت ثماني شركات أخرى من بينها أدوبي وآي.بي.إم وإنفيديا على الخطة.

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أبل توقع على خطة أميركية طوعية لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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