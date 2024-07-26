هاليفي: القوات الإسرائيلية لن تترك حماس حتى تعيد جميع المخطوفين وتفكك آخر كتائب الحركة

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال تقييمه للوضع في منطقة خان يونس بقطاع غزة، أن "القوات الإسرائيلية لن تترك حماس حتى تعيد جميع المخطوفين وتفكك آخر كتائب الحركة".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "هذا يتطلب ممارسة الضغط، قتل قادة حماس، قتل نشطاء حماس واتفاق لتحرير المخطوفين وهو شيء نمارس الضغوط لتحقيقه في شروط جيدة وهذه مهمة عليا"، مؤكدا أن "تحرير المخطوفين أحد أهداف الحرب المعلنة ولا نحتاج أن يحدد ذلك أحد.. هذه مسألة أخلاقية أساسية".

ومضى هاليفي قائلا: "ثلاثون ساعة لاستخراج الجثث من باطن الأرض، من مكان مخفي خلف نفق، وراء التحصينات، هذه أمور معقدة جدا وأنتم تقومون بذلك بطريقة تثير الكثير من التقدير.. كنا بجانب هذه الجثث في الماضي ولم نكن نعرف كيف نمد يدنا إليها والآن عرفنا ذلك.. استرجعنا 5 جثث وبدون جهودكم ربما لم نكن لنتمكن من الوصول إليها".\

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استعاد بعملية مشتركة مع الشاباك بغزة، جثث مايا غورين، والجنود أورين غولدين، وتومر أحيماس، وكيريل برودسكي، ورافيد أرييه كاتس، الذين قتلوا في 7 تشرين الاول".