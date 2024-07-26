شرطة جنوب إفريقيا اعلنت اعتقال 95 ليبيا في عملية دهم يشتبه بأنه قاعدة عسكرية

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا "اعتقال 95 ليبيا الجمعة في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري".
وجاء في بيان للشرطة أن "الموقع الذي كان يفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية تم تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري"، موضحا أن "الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم هم جميعا ليبيون وتستجوبهم حاليا السلطات المعنية".
واوضح وزير الأمن في مقاطعة مبومالانغا جاكي مايسي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "الرجال دخلوا البلاد في نيسان وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراسا أمنيين".
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