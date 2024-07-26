طلبت غرفة التحكم المروري عبر منصة "اكس"، من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد ‎البربارة - المسلك الغربي باتجاه بيروت بسبب سقوط حمولة من شاحنة سببت بازدحام مروري في المحلة"، مشيرة الى ان" عناصر من مفرزة سير ‎جونية في المحلة للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري تطلب من السائقين الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب سقوط حمولة من شاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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