الجيش: إخماد حريق بين بلدتي قبعيت وبزال- عكار

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 26/ 7/ 2024 تمكنت القوات الجوية بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريق شب بين بلدتي قبعيت وبزال- عكار".

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