ترامب: تصريحات هاريس عن إسرائيل تنم عن عدم احترام

الشارقة - اميمة ياسر - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في ولاية فلوريدا، إن "تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن إسرائيل، تنم عن عدم احترام"، على حد تعبيره.

وكانت هاريس وهي حاليا المرشحة المحتملة للديمقراطيين في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، قد صرحت بعد لقائها نتنياهو بأنها "لن تصمت" إزاء المعاناة في غزة ، وأكدت له أن الوقت حان لوضع حد للحرب "المدمرة" المستمرة في قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

إلى ذلك، وصف ترامب علاقته بنتنياهو بأنها "دائماً ما كانت جيدة"، مضيفاً: "لم تكن سيئة قط".

وأعاد الرئيس الأمريكي السابق التأكيد على ضرورة "إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة فوراً".

وكان ترامب قد استقبل في منتجعه بولاية فلوريدا، في وقت سابق اليوم، نتنياهو وزوجته سارة.

واصطف عدد من المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة على الطريق المؤدية إلى منتجع "مارالاجو"، وهتفوا: "نريد العدالة لفلسطين الآن"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.