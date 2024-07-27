شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة شاملة للبنية التحتية.. دراسة تكشف أهمية "حياة كريمة" فى الريف والان مع تفاصيل الخبر

يغير المشروع التنموي الأكبر في العالم “حياة كريمة” حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ إذ سيحدث نهضة شاملة للبنية التحتية، والمؤسسات الخدمية والترفيهي، ومن وعي الإدارة المصرية بأن الاضطراب النفسي على المستوى الفردي يرتبط بالفقر على مستوى المجتمع، كان ضمن أولويات مبادرة حياة كريمة “القضاء على الفقر” عن طريق بناء المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل لائقة، بجانب فرص العمل التي توفرها المشروعات القومية الأخرى، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية التي سعت الدولة إلى توفيرها لمحدودي الدخل.

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أهداف المبادرة الرئاسية :

- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.



- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.



- إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى معيشتهم.

الاستثمار في تنمية الإنسان المصري

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها

- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

- تنظيم صفوف المجتمع المدني.



