اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية الى ان طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً ورياح ناشطة، حتى يوم الأحد حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وتتخطى معدلاتها يوم الأثنين.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، يتشكل الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة أحياناً تسوء معها الرؤية ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر .

الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع خاصة على الجبال و في الداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.