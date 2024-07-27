شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: قواتنا المسلحة تتعرض لضغوط شديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضغوط شديدة في شرق البلاد.

وأضاف زيلينسكي في خطاب للشعب الأوكراني، أن القيادة العسكرية حللت الوضع حول بوكروفسك في منطقة دونيتسك تحليلًا دقيقًا بشكل خاص. حرب روسيا وأوكرانيا وذكر أن هذه المنطقة كانت ولا تزال محور الهجمات الروسية، مضيفًا أنه يتعين عمل كل شيء لدعم المواقع الدفاعية الأوكرانية في تلك المنطقة. هجوم أوكرانيا على روسيا كما أعرب عن تقديره الخاص لجميع الوحدات التي هاجمت القواعد الروسية والخدمات اللوجستية في الأراضي المحتلة، دون تحديد للوحدات المعنية بالاسم.

وأكد زيلينسكي على ضرورة أن يشعر المحتل بأن هذه الأرض أوكرانية.