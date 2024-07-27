إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة الهدنة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان أن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة، ما يعقّد التوصل لاتفاق ينهي القتال المستمر منذ 9 أشهر.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى الشمال عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون آلية فحص للسكان العائدين إلى شمال غزة، إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حماس رفضت المطلب الجديد، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن حماس لم تطلع بعد على المقترحات الحديثة التي من المتوقع أن تُعلن في الساعات المقبلة.

وأشار المصدران المصريان إلى وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره خارج إطار أي اتفاق يقبله الجانبان.

وتأتي الأنباء عن نقاط الخلاف الجديدة في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال محادثاته في واشنطن أمس مع نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: «نحن الآن أقرب مما كنا عليه من قبل»، لكنه أشار إلى وجود فجوات.

كما أظهرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس، مؤشرات تفيد بتغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه الحرب في غزة، إذ أكدت أنها «لن تصمت» إزاء معاناة المدنيين في القطاع، مشددة على ضرورة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار من دون إبطاء.

وقال المسؤول الغربي إن الأيام القليلة الماضية شهدت مساعي لحل القضية، إما من خلال انسحاب إسرائيلي أو التوصل إلى تفاهم لكيفية إدارة ذلك، دون أن يخوص في تفاصيل.