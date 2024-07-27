القوات الأميركية تنشئ مظلة جوية عقب الهجوم على «عين الأسد»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

اتخذت القوات الأميركية في قاعدة «عين الأسد»، غرب محافظة الأنبار العراقية، 3 إجراءات استباقية تحسباً لأي هجمات بعد تعرضها لقصف مساء الخميس.

وقالت مصادر أمنية عراقية مطلعة إن «قاعدة عين الأسد تعرضت مساء الخميس لهجوم بـ5 صواريخ غراد، أحدها سقط قبل وصوله إلى القاعدة بمسافة 2 كم، والأخرى تم إسقاطها من خلال منظومة الدفاع الجوي، مع وصول الشظايا إلى بعض الأبراج الخارجية لكن دون أي خسائر بشرية».

وأضافت المصادر أن صعوبة رصد مواقع إطلاق صواريخ غراد «تعود إلى كونها تتم بطرق بسيطة ومتعددة وليس من قواعد تقليدية، فهي ليست أسلحة ذكية»، لافتة إلى أن «القوات الأميركية اتخذت 3 إجراءات هي إنشاء مظلة جوية بعمق 10 كم تحسباً لأي هجمات، مع تشديد الإجراءات على المداخل الرئيسية، وتأجيل أنشطتها خارج القاعدة بشكل مؤقت».

وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار في قاعدة عين الأسد «في أعلى مستوياته»، مضيفةً أنه «ذات الاستنفار معمول به الآن في قاعدة الحرير في أربيل التي تراقب هي الأخرى»، لافتةً إلى أن «القيادة في القاعدة تجري اتصالات مع الجانب العراقي من أجل معرفة أماكن القصف».

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية («البنتاغون»)، الجمعة، أن هجوماً وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد من الجيش الأميركي نتيجة لهذا الهجوم.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث باسم البنتاغون قوله: «يمكننا أن نؤكد أن الضربة نفذت على منطقة خارج القاعدة (عين الأسد) ولم تكن هناك أضرار أو إصابات».

وأضاف: «في الوقت الراهن، ليس لدينا معلومات حول ماهية القذائف التي تم إطلاقها وعددها».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الحال، لكن مسؤولا أمنياً عراقياً رجّح أن يكون بهدف «إحراج» الحكومة العراقية و«الضغط» من أجل رحيل قوات التحالف الدولي المناهض للإرهاب، وهو مطلب تكرره بعض الفصائل المسلحة في العراق.

وفي 16 يوليو استُهدفت قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيّرتين، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونفذت الجماعات المسلحة في كل من العراق وسوريا أكثر من 175 هجوماً صاروخياً وبطائرات مسيرة، خلال الشتاء الماضي، مستهدفةً القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل «داعش».

وفي نهاية يناير أدى هجوم بطائرة مسيرة إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في منطقة صحراوية على المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري.

ورداً على ذلك، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد فصائل مسلحة في العراق وسوريا. ومذّاك، توقفت الهجمات ضدّ القوات الأميركية إلى حدّ كبير.

ويأتي استهداف قاعدة عين الأسد، ليل الخميس الجمعة، بعد يوم واحد على انعقاد اجتماع أمني بين العراق والولايات المتحدة في واشنطن لبحث إنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إنّ المباحثات «توصلت إلى اتفاق حول مفهوم مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية الثنائية».

وخلال الاجتماع الأمني، اتفق المسؤولون العراقيون والأميركيون، وفق بيان وزارة الدفاع، على ضرورة أن يواصل العراق دعمه لقوات التحالف المتواجدة في سوريا.

وفي سوريا، تحدثت مصادر إعلامية عن «سقوط صاروخ على الأقل في منطقة قاعدة» للتحالف في ريف دير الزور، ليل الخميس الجمعة، مضيفةً أنه لم ترد «معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن».