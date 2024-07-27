أولمبياد باريس 2024 .. رئيس اللجنة الأولمبية يوجه رسالة لضيوف فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه توني استانجيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 والحاصل على الميدالية الذهبية في سباق التجديف بالقوارب 3 مرات، للرياضيين الأولمبيين رسالة أمل في حفل الافتتاح الذي تشهده عاصمة النور، باريس، الآن.

وقال رئيس اللجنة في خطابه: "أعزائي الرياضيين، لا نستطيع الانتظار لنعيش كل هذا معكم"، الفرحة. والدموع. والحب الذي ستصنعوه في كل لحظة. شكرا جزيلا لكم على وجودكم هنا. لقد نجحتم. أنا أعرف كل الصعاب التي تخطتوها لتكونوا هنا. باريس سترد لكم الجميل. إنها مدينة الحب. وعلى مدى الأيام الستة عشر القادمة، ستكون مدينتكم".

فقرات حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

ظهرت فارسة تركب جوادها المعدني اللامع فوق مياه نهر السين، مرتدية عباءة مزينة بالحلقات الأوليمبية. وبينما كانت تمر تحت الجسور المتعاقبة في باريس، كانت أجنحة الحصان المعدني المجنح تنطلق لترمز إلى رسالة السلام.

وتحولت اللوحة بعد ذلك إلى فارسة تمتطي حصانًا حقيقيًا، برفقة الحرس الجمهوري، لتوصيل العلم الأولمبي إلى مسرح تروكاديرو، بالقرب من برج إيفل.

بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024

شاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعب ولاعبة أساسيين و 16 لاعب احتياطي بإجمالي 164 لاعب في 22 رياضة، وظهرت البعثة في قارب مر عبر نهر السين، إذ حمل علم مصر في حفل الافتتاح الثنائي سارة سمير بطلة رفع الأثقال و أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث.

نجوم حفل افتتاح أولمبياد باريس

وقدمت المطربة أكسيل سانت سيريل نسخة جديدة وقوية من النشيد الوطني الفرنسي مرتدية ملابس بألوان العلم الفرنسي.

شدت أيا ناكامورا، الفنانة الفرنسية الأكثر استماعًا على مستوى العالم، مع 60 موسيقيًا من الحرس الجمهوري و36 منشدًا من الجيش الفرنسي، أغنية تدور حول المساواة والاحتفال باللغة الفرنسية الحديثة.

ولحقت بها المطربة مارينا فيوتي وهي تغني أوبرا كارمن في غضون دقيقتين من ختام عرض الأولى الغنائي.

أولمبياد باريس 2024

وانطلقت أجراس الكاتدرائية، في مقطوعة موسيقية أصلية تدور حول ترميم كاتدرائية نوتردام التي تضررت في حريق عام 2019.

وظهر في تسلسل الرقص عمال البناء، وجانب المبنى مغطى بطبقة من الزينة الذهبية الرائعة، ويعزف الموسيقيون من النوافذ على الجانب الآخر من نهر السين. يتم الآن حمل الشعلة الأولمبية، على غرار رياضة الباركور، عبر أسطح المنازل في باريس.