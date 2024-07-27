مدير مستشفى الإمارات العائم للوفد: اجرينا العديد من العملية الجراحية لمصابي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد مبارك مدير المستشفى الإماراتي العائم، انهم نجحوا في إجراء ألف عملية جراحية، وجاري العمل على تركيب أطراف صناعية للمبتورين.

أشار في تصريح للوفد ، إلى أنه جاري توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفى، لإجراء أكثر من 15 عملية جراحية يوميًا، وتقديم العلاج لأكبر عدد ممكن من المصابين

وأكد ان المستشفى يستقبل الجرحى والمرضى الفلسطينيين النازحين من قطاع عزة، عن طريق الجهات المصرية، المُتمثّلة في هيئة الإسعاف ووزارة الصحة.

وأوضح "مبارك" أن المستشفى حاليا يقدّم العلاج والخدمة لنحو 100 من الجرحى ومرافقيهم، وبعد شفائهم بشكل تام .