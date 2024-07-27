واشنطن: حان الوقت لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن هناك فجوات لا تزال قائمة بين الجانبين لكن نعتقد أنه يمكن سدها ببعض التنازلات.

وأضاف كيربي، أننا نريد من الجانبين أن يقولا نعم لصفقة الأسرى وهذا يشمل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه يجب على الطرفين التفاوض بحسن نية والوقت حان لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتوجيه اتهامات أو لوم بل بالجلوس إلى الطاولة وإنجاز المهمة.