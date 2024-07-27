بالصور.. الفرق الإرشادية الريفية تواصل الانتشار وتقديم الدعم الفنى للمزارعين بالحقول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

واصلت الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية من خلال زيارات حقلية مكثفة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى خلال النصف الأول من شهر يوليو في 23 محافظة ومديرية زراعة وهي: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، وشمال سيناء، ومديرية الزراعة بالنوبارية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت محاصيل: الذرة الشامية والذرة الرفيعة، النباتات الطبية والعطرية ، والسمسم، ونخيل البلح، والمانجو والعنب، الموالح، والطماطم، والكوسة، والبطاطا، والزيتون، ودوار الشمس والخيار، وقصب السكر، والقطن، والأرز، وفول الصويا، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه.

ولفت الحيمري إلى أنه تم اعطائهم التوصيات الفنية اللازمة فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة. كما تم توعية المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية محاصيل القطن والذرة الشامية والأرز .

وتم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، وتوعية مزارعى الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابى وكيفية مكافحته في حالة ظهوره.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة.