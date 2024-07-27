هل يمكن زراعة الكبد من الموتى للأحياء؟.. خبير يرد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الطبيب محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، إنه لا وجود لزراعة كبد من موتى لأحياء في مصر؛ لأننا نحتاج ثقافة وحوار مجتمعي توعوي لهذا الأمر، مشددا على أن مصر نفذت نحو 90 عملية زراعة كبد في مصر، وإنجلترا نفذت خلال عام حالتين فقط.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن دخول المنظار في زراعة الكبد أمر أساسي ومهم، وزراعة الكبد من أموات لأحياء أمر يسير بشرط التنسيق بين الأقسام، والعملية تتم في خلال ساعتين فقط.

واستكمل رائد زراعة الكبد: الزراعة من الميت للحي تحتاج الموافقات الدينية، خاصة في حالات الموت الدماغي، وشروط اختيار الكبد من المتبرع صعبة؛ لضمان سلامة المتبرع له.

وتابع قائلا: التبرع من حي لحي يحتاج التقرير في لجنة طبية عليا مركزية، الأمر الذي يمنع حدوث تجارة أعضاء، وهناك مرضى حتى الآن يجدون صعوبة في إيجاد متبرعين رغم إمكاناتهم المادية.