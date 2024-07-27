نائب رئيس حزب المؤتمر: ملف الحبس الاحتياطي على قائمة أولويات الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحبس الاحتياطي على قائمة أولويات الحوار الوطني والذي يتم مناقشته خلال جلسات الفترة الحالية، لافتًا إلى أنهم حريصون على تنفيذ توصيات قابلة للتنفيذ.

وأضاف "فرحات"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى بلغت 133 توصية، كان هناك جزء من التوصيات بشكل عاجل واستجابت له الدولة بشكل سريع جدا.

تابع، الحوار الوطني يعد حالة خاصة جدا تفردت بها مصر بهذا الشكل والزخم الذي تم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رغبة قوية في إحداث حالة من المشاركة السياسية وتطويرها وتفعيل دور النخب السياسية.

استطرد، الحوار الوطنى أصدر 91 توصية تخص المحور الاقتصادي أبرزها يتعلق بكبح جماح التضخم.