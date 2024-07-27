شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى دعم ملايين من المصريين وأنعش دور العمل الأهلى فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني على مدار العامين الماضيين، في التواجد في كل شبر علي أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما أنه استطاع دعم ملايين من المصريين دون تمييز، وتعد كلمة السر في نجاح هذا الكيان تكمن في قدرته القائمة على الدراسة والمعرفة بجغرافية مصر الداخلية، والتي وأثبت قدرته على بلورة نموذج موحد يعمل في اتجاه واحد، وهو دعم الوطن داخليا والمشاركة بقوة في دعم الأشقاء في البلدان المجاورة.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نموذج يجسد روح التكافل والتضامن، كما أنه أنعش دور العمل الأهلى في المجتمع، فلم يقتصر دوره على العمل المحلي فقط، بل امتد إقليميًا حيث استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع، حتى بات أحد أدوات القوة الناعمة لمصر بالخارج.

ولعب التحالف الوطني دورًا كبيرًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.