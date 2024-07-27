شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط احتساب مدة ضمن الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والان مع تفاصيل الخبر

تنص المادة 20 من قانون إصدار التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:

1-أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

2-أن تكون سنوات كاملة.

3-أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.

ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:

1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2-بالتقسيط وفقا للجدول رقم 4 المرفق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57 من القانون على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

-كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

-كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.



