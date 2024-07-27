حريق غابات هائل يجتاح مدينة سياحية بكندا والأمطار تساعد رجال الإطفاء

اعلنت السلطات الكندية اليوم إن حريق غابات هائلا دمر نحو ثلث مدينة جاسبر السياحية في غرب كندا لا يزال خارج نطاق السيطرة، لكن الأمطار والطقس البارد يساعدان رجال الإطفاء.

وتقع مدينة جاسبر في وسط متنزه غاسبر الوطني الجبلي في ألبرتا، وهو أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية. وكانت السلطات قد أخلت يوم الاثنين المدينة والمتنزه اللذين يجذبان أكثر من مليوني سائح سنويا.

وذكرت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث "لقد أدت الأمطار وانخفاض درجات الحرارة والعمل الشاق من جانب أفراد الإطفاء إلى الحد من نشاط الحرائق بشكل كبير".

وأضافت في مؤتمر صحفي "من المهم أن نشير إلى أن الحريق لا يزال خارج نطاق السيطرة، ولا يزال من غير الآمن عودة الأشخاص".

واوضحت إدارة المتنزهات الكندية إن الأمطار التي هطلت أمس الخميس تراوح منسوب مياهها بين 10 و15 مليمترا ومن المرجح أن تبقي مستوى الحرائق منخفضا حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مجلس مدينة جاسبر إن دمارا لحق بنحو 358 مبنى من إجمالي 1113 داخل المدينة، وهو ما يعادل أكثر من 32 بالمئة.