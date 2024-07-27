شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزًا لحماية البيئة.. تخصيص حديقة وطنية جديدة في لاوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب دعاة حماية البيئة بتخصيص حديقة وطنية جديدة في لاوس، تعد موطنًا للعديد من أنواع الحيوانات النادرة وغير العادية.

وستغطي حديقة زيساب الوطنية مساحة تزيد على 202 ألف هكتار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تعد موطنًا لبعض الأنواع ذات المظهر المتفرد. جهود حماية البيئة وتشمل هذه الأنواع مونتجك روزفلت، الذي ينتمي إلى جنس الغزلان، وقرد دوك أحمر الساق، الذي يعتبر أحد أجمل أنواع الرئيسيات في العالم.

وتعد المنطقة أيضا موطنًا لحيوان ساولا البقري الذي يبلغ حجمه حجم الغزلان، والذي اكتشف فقط في عام 1992، ويعد غامضًا للغاية حتى أنه يعرف أيضا باسم "وحيد القرن الآسيوي". الحفاظ على البيئة ويمثل هذا التخصيص خطوة هامة نحو تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وضمان الإدارة المستدامة للكنوز الطبيعية الثرية في زيساب.

وتمتد حديقة زيساب الوطنية عبر إقليمى سالافان وسيكونج الواقعين جنوبي لاوس وهي الآن واحدة من سبع حدائق وطنية في لاوس.

