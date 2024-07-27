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وقع بالسكان.. وصول محافظ الغربية إلى موقع المنزل المنهار في المحلة الكبرى (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لمتابعة أعمال رفع أنقاض المنزل المنهار في منطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

كانت منطقة سكة زفتى بالمحلة الكبرى شهدت انهيار منزل مكون من 5 طوابق على سكانه، حيث سادت حالة من الرعب والقلق بين الجيران، مع احتمال وجود ضحايا أسفل الأنقاض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بالحادث، وانتقلت الجهات المعنية لمكان البلاغ، وجاري البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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