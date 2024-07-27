شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حريق في الولايات المتحدة يدمر 1554 كيلومترا مربعًا والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في أمريكا

تحطم الطائرة

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون أن حريق غابات هائل في ولاية أوريجون الأمريكية انتشر بسرعة ليدمر نحو 600 ميل مربع (1554 كيلومترا مربعًا).وهذه المساحة تزيد عن نصف مساحة اليابسة في ولاية رود آيلاند.ويعد حريق "دوركي"، الذي اندلع بسبب البرق يوم 17 تموز/يوليو، أكبر حريق في الولايات المتحدة حتى الآن.وجرى احتواء 20% من الحريق فقط حتى يوم الجمعة، في غضون ذلك، فقدت طائرة لإخماد الحرائق يقودها طيار واحد تعاقد عليها المكتب الأمريكي لإدارة الأراضي يوم الخميس.وحدث ذلك أثناء مكافحة حريق غابات آخر "قولز فاير"، بالقرب من بلدة سينيكا على حافة غابة مالهير الوطنية.وعثرت السلطات على الطائرة صباح الجمعة مشيرة إلى مقتل الطيار في أثناء تحطم الطائرة.وأتى حريق "فولز فاير" على 219 ميلا مربعًا (567 كيلومترا مربعًا)، فيما جرى احتواء 55 % منه حتى يوم الجمعة.