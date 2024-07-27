أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت متوقعًا هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير .في حين تستمر فرصة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على اجزاء من مناطق نجران ، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.



وأضاف، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، و يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، الرياح في البحر الاحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وتابع، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 42 28

الرياض 43 29

جدة 40 32

الدمام 46 31

أبها 26 16

تبوك 40 25