بلينكن يصل إلى لاوس لحضور اجتماعات آسيان

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى لاوس حيث سيحضر اجتماعات رابطة دول آسيان ويجري محادثات مع نظيره الصيني، وذلك في مستهل جولة آسيوية تشمل دولاً عدة وتهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع حلفائها الإقليميين في مواجهة بكين.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن وزير الخارجية الصيني وانج يي على هامش محادثات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تعقد في فينتيان، عاصمة لاوس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويسعى بلينكن لتحقيق تطلّع بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة، وهو شعار يحمل في طيّاته انتقاداً للصين وطموحاتها الاقتصادية والإقليمية والاستراتيجية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، "وصول "بلينكن" إلى فينتيان، ومحادثات الوزير ستواصل البناء والتوسع غير المسبوق للعلاقات بين الولايات المتحدة وآسيان".

وتابعت ، أن "بلينكن"، سيناقش أهمية التقيد بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي خلال محادثات آسيان.

وهذه هي الزيارة ال 18 التي يقوم بها "بلينكن" إلى آسيا منذ توليه منصبه قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس المنافسة الحادة بين واشنطن وبكين في المنطقة.