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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في مداخل المسجد الأقصى

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المصلين الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة، مما أدى لإصابة أحد المصلين بجروح، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل مدينة القدس، لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

 

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نحو 30 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة، لمدن نابلس وطوباس والخليل وجنين، تخلل ذلك اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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