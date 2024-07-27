الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية “إس.إن.سي.إف”، اليوم الجمعة: “إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة”.

وأوضحت الشركة أن التداعيات ستكون ملحوظة حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هجمات تخريبية، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.

وتم إلغاء العديد من قطارات يوروستار المتجهة إلى باريس وتحويل أخرى بسبب الهجمات التخريبية.

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