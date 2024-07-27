استشهاد 21 فلسطينياً خلال قصف قوات الاحتلال لمدينتي غزة وخان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ٢١ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال ١٨ شهيداً جراء القصف الإسرائيلي لمنازل وتجمعات للفلسطينيين في وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل وتجمعات للفلسطينيين غرب مدينة غزة.

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