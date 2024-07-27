من 60 لـ 100 %.. خبير يكشف نسب الإشغال في الساحل الشمالي خلال فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي وعضو الأمانة العامة بحزب الحركة الوطنية وأمين السياحة العلاجية، إن نسب الإشغال حاليًا في الساحل الشمالي تصل إلى 100 %.

وأضاف "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن نسب الإشغال بالساحل الشمالي ارتفعت وبلغت 100% نتيجة عدد من الأسباب، منها مهرجان العلمين الجديدة، والحفلات التي تقام في الساحل، وافتتاح عدد من القرى السياحية، والحرارة المرتفعة حاليًا وانتهاء امتحانات الثانوية مما يدفع معظم المصريين إلى السفر.

وأوضح الخبير السياحي، أنه اعتبارًا من 15 يونيو 2024، وحتى 15 يوليو 2024، تراوحت نسبة الإشغال ما بين 60 لـ80 %، ومن بعد 15 يوليو 2024 ارتفعت نسب الإشغال حتى وصلت إلى 100 %، ومن المتوقع أن تستمر كذلك حتى منتصف شهر سبتمبر.

وتابع أمين السياحة العلاجية بحزب الحركة الوطنية، أن الإقبال على مرسى مطروح كبير جدًا هذا الموسم، وساهم ذلك في رفع نسب الإشغال بالساحل الشمالي.