مقتل سبعة عسكريين بانفجار لغم أرضي في شمال شرق نيجيريا

قُتل سبعة عسكريّين نيجيريين بانفجار لغم أرضي في شمال شرق البلاد في منطقة ينشط فيها جهاديون تابعون لتنظيم داعش.

واكد قياديان في الميليشيا التي تقاتل الجهاديين لوكالة فرانس برس إنّ العسكريين كانوا متوجّهين فجر الخميس إلى كوكاوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بشاحنتهم.

وبحسب القيادي في الميليشيا باباكورا كولو إنّ "جميع الجنود السبعة الذين كانوا في الشاحنة قتلوا في الانفجار الذي وقع في قرية باوارتي".

وأكّد وقوع الانفجار والحصيلة مسؤول آخر في الميليشيا إبراهيم ليمان.

وحمّل المسؤولان مسؤولية الهجوم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، الفصيل الجهادي المهيمن في منطقة بحيرة تشاد.