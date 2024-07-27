انتخاب نقولا أبو فيصل رئيساً لتجمع الصناعيين

اُعلن ضمن لقاء صناعي استضافته مجموعة غاردينيا غران دور في مطعم Nell’ys Kitchen وبحضور مجلس الامناء ممثلاً بعصام قاسم، سليم عراجي واسكندر شديد عن فوز جميع المرشحين لعضوية الهيئة الادارية الجديدة لتجمع الصناعيين في البقاع بالتزكية، وقد ضم مجلس الادارة الجديد: نقولا أبو فيصل رئيساً، عبد خضر نائباً للرئيس، وسيم رياشي اميناً للمال، حسين قضماني مفوضاً لدى السلطات، رندلا قاسم مسؤولة العلاقات الدبلوماسية، ميشال صياح مسؤول المناطق الصناعية والتواصل مع جمعية الصناعيين، غسان صليبا أميناً للسر.

كما انبثق عنه لجان ضمت: ايمان عقلة مسؤولة الانتسابات، ميشالا نمير مسؤولة الإعلام والتواصل الاجتماعي، كلودين توما مسؤولة العلاقات العامة، سعيد ابو غنيم مسؤول التواصل مع الجامعات والابتكارات، محمد ترشيشي مسؤول العلاقات النقابية والتعاونية، جان اسطفان وجورج خزاقة مستشارين، وقد استمرت المحامية تريز ابو فيصل في مهامها مستشارة للشؤون القانونية والسيدة رنا جرجس مديرة ادارية.