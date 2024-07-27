شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى دعم الفلاح المصرى وقضى على ازدواجية المنفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، حيث يهدف بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

وقدم التحالف الوطني دعم كبير للفلاح، فقد أطلق مبادرات هامة،وكان من بينها مبادرة "ازرع" ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان بالمرحلة الأولى في نوفمبر الماضي.

ونجحت هذه المبادرة في زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، ونجحت أيضا في توفير دعم فى التقاوى عالية الإنتاج معتمدة من وزارة الزراعة، كما نجحت في توفير الأسمدة وتقديم الدعم الفني والمدارس الحقلية، الأمر الذى يسهم في دعم الفلاح المصري والزراعة.

ولم يدخر التحالف جهدا في دعم كافة الفئات التي تتعلق بالمصنعين والحرفين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.