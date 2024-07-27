سلطات الصين تحذر الفيليبين من رد حازم في بحر الصين الجنوبي

أكدت السلطات الصينية أنها "سترد بحزم" على أي انتهاك من جانب الفيليبين لاتفاق أبرم مؤخرا لتهدئة التوترات بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.

الأسبوع الماضي اتفق الجانبان على "ترتيب مؤقت" بشأن مهمات تزويد الجنود الفيليبينيين المتمركزين في سيكند توماس شول بالإمدادات، بعد مواجهات في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ودعا الوزير الصيني وانغ يي الفيليبين إلى "الوفاء بالتزاماتها" بموجب الاتفاق بدلا من "التراجع أو خلق تعقيدات"، وفقا لبيان عن اجتماعه مع نظيره الفيليبيني إنريكي مانالو على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس.

وأضاف "وإلا فإن الصين سترد بالتأكيد بحزم".

وفي حديثه للصحافيين في ساعة متأخرة الجمعة، قال مانالو إنه يأمل أن تلتزم بكين بجانبها من الاتفاق.