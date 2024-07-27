أوقفت مديرية المخابرات في الجيش المدعو ( ع.ع) الملقب ب"السفينة" في منزل في حي المرح (الهرمل). وهو مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف بتهم صناعة وترويج الحبوب المخدرة وتمويل تجار الممنوعات في بيروت والضاحية الجنوبية، وتمت مصادرة اليات ومواد تصنيع وكميات كبيرة من المخدرات والسلاح وتم اقتياده للتحقيق باشراف القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص ملقب بـ"السفينة" في الهرمل ومتهم بصناعة الحبوب المخدرة وترويجها وتمويل تجار الممنوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.