باسيل بدأ جولته في صيدا بزيارة مقر الجماعة الاسلامية: للعمل سوياً على مستوى البعد الوطني والاستراتيجي

بدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته الى صيدا بزيارة لمقر الجماعة الاسلامية في المدينة.
ولفت في تصريج له الى أنه "نبدأ هذه الجولة من هذا المركز وهنا يمكن أن نقول انه يجب ان نستطيع العمل سوياً على مستوى البعد الوطني والاستراتيجي". وأضاف: " نختلف بالسياسة ولكن داخليا يجب أن نتضامن خصوصا وأننا نواجه الخطر الاسرائيلي".
بدوره شدد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بسام حمود على أن" صيدا كانت نموذجا للعيش المشترك وكنا نسعى لنقل هذا النموذج للبنان فأن تدخلوا الى صيدا من بوابتها فاهلاً وسهلاً بكم.
وتابع حمود: طبعا هناك حرب في الجنوب ونحن كجماعة قرارنا واضح وماضون فيه. ونعتبر أن جزين امتداد طبيعي لصيدا وعلاقتنا مع الاقطاب جيدة ويبنى عليها وعلى تفعيلها ونحن حريصون على كسر الحواجز و اظن ان المشتركات التي يبنى عليها أكثر من التي نختلف فيها".
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