العبسي التقى ممثل حماس في لبنان واطلع على تطورات الاوضاع الميدانية والسياسية في غزة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، مطلعا منه على تطورات الاوضاع الميدانية والسياسية في غزة كما اوضح له مسار المفاوضات لانهاء الحرب المدمرة.
ثم التقى مدير عام الجمارك ريمون خوري في زيارة بروتوكولية تم خلالها التطرق الى الشؤون العامة في البلاد.
كذلك التقى رئيس لجنة مراقبة شركات التأمين نديم الحداد واطلع منه على تحديات القطاع.
الى ذلك استقبل وفدا من بلدية القاع ضم طوني وهبه والمحامي نقولا مطر وداني نعوس واطلع منهم على الاوضاع في القاع والجوار وضرورة تحسين الاوضاع المعيشية للسكان.
ومن زوار العبسي جورج شعبان.
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