المقاومة تقصف عسقلان وتستهدف مروحية إسرائيلية وتقتل جنود وتدمر دبابات بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قصفت اليوم الجمعة مدينة عسقلان برشقة صاروخية وقتلت جنودا ودمرت دبابات خلال معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع مخلفا المزيد من الشهداء والدمار.



فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها أطلقوا صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية في سماء حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت عسقلان ومستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية.



وتحدثت هيئة البث الاسرائيلية عن إطلاق 3 صواريخ من شمالي قطاع غزة، وقالت إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا وسقطت البقية في مناطق مفتوحة وتسبب أحدها باندلاع حرائق.



من جهتها، أفادت القناة 13 العبرية باندلاع حريق في شاطئ عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة.



وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي حرائق في محيط عسقلان وكذلك في محيط مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.



ومؤخرا، قال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية لا تزال قادرة على توجيه ضربات صاروخية لتل أبيب ومدن أخرى بعيدة عن قطاع غزة.



جنود ودبابات

في التطورات الميدانية أيضا، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن توغلت مجددا وبشكل محدود في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.



وقد أعلنت كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام أنها أوقعت أفراد قوة مشاة إسرائيلية بين قتيل وجريح إثر تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في تل الهوى.



وفي المحور نفسه، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابتي ميركافا 4 كان حولهما عدد من الجنود الإسرائيليين بعبوتي "شواظ" واستهدفوا دبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105، مؤكدة أنهم قنصوا أيضا جنديا إسرائيليا، وقصفوا القوات المتوغلة في حي تل الهوى بقذائف الهاون.



وفي تل الهوى أيضا، أعلنت سرايا القدس أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية من نوع "ثاقب" فيها، كما قالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مدرسة وحققوا في صفوفها إصابات مباشرة.



وفي شرق خان يونس التي تشهد منذ أيام عملية عسكرية إسرائيلية واسعة، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون منذ الليلة الماضية اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع القوات المتوغلة.



كما أعلنت قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتمركزين في محيط بوابة معبر رفح وعلى طول خط الإمداد في محور نتساريم الذي يفصل وسط القطاع عن شماله.



وبعد أن أقر في وقت مبكر اليوم بمقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع في رفح، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 13 جنديا في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 قتلت نحو 100 من مسلحي حركة حماس خلال عملياتها العسكرية في خان يونس، كما تحدث عن العثور على ممرات أنفاق وأسلحة في حي تل السلطان غربي رفح.



قصف وشهداء

على صعيد آخر، شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم قصفا إسرائيليا مكثفا بالطائرات الحربية والمروحيات والمدفعية.



وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 23 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم جراء القصف الجوي والمدفعي على مناطق بالمدينة بينها عبسان وبني سهيلا.



كما انتشل مواطنون جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرقي المدينة، وأصيب عدد من الشبان برصاص قناص على دوار بني سهيلا.



وبالتزامن مع القصف، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، وفق مصادر فلسطينية.



وكانت الأمم المتحدة أكدت نزوح 150 ألف فلسطيني من شرقي خان يونس بسبب التوغل الإسرائيلي المستمر في المنطقة.



وفي رفح جنوبي قطاع غزة أيضا، استهدف القصف الإسرائيلي وسط رفح ومحيطها، وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال قرب دوار الخربة شمالي المدينة.



وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على شقة سكنية، مشيرا إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت وسط وغربي المدينة وكذلك شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.



وفي وسط القطاع، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق عدة، لا سيما منطقتي شمال النصيرات والمغراقة وشرق مخيم البريج.



وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في استشهاد أكثر من 39 ألف فلسطيني وإصابة 90 ألفا، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.



المصدر : الجزيرة + الأناضول

