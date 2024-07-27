شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أولى حملات "إيد واحدة" للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم السبت أولى الحملات التنموية الشاملة بعنوان "إيد واحدة " تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً.

وتتمثل مستهدفات الحملة في:

-توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي.

-توفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية.

-تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، باعتبارها جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزام التحالف الوطني بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.