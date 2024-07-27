افادت القناة 12 عن ضابط إسرائيلي، عن أن "إذا انشغلنا بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى"، مشيرا الى ان "التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد".
ولفت الى أن "حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائل لوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض". واعتبر أن "حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض، وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن". واضاف، "حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن ضابط إسرائيلي: التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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