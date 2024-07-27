حزب الله: استهدفنا نقطة الجرداح والتجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:58 من صباح يوم السبت 27-07-2024 التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:25 من صباح يوم السبت 27-07-2024 نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".